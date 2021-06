Criança morre em desabamento de prédio em Rio das Pedras, no Rio

publicidade

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma criança no desabamento de um prédio em Rio das Pedras, zona oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira. Até o momento, quatro pessoas foram retiradas com vida do local do acidente. Entre elas está Kiara Abreu, que seria mãe da menina. A mulher foi levada ao Hospital Miguel Couto na Gávea, por volta das 10h. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dela.

A Defesa Civil informou que continuam as buscas por um homem de aproximadamente 30 anos, que ainda está debaixo dos escombros. O desmoronamento ocorreu às 3h30 na rua das Uvas, na localidade conhecida com Areinha. Três pessoas foram retiradas do local logo após acidente.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as três primeiras vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, sendo que duas delas já tiveram alta. Uma mulher de 28 anos permanece na unidade, com quadro estável.

Os bombeiros estão com uma quantidade grande de equipamentos, inclusive um gerador, uma vez que foi necessário interromper a energia no local para a continuidade do trabalho. O coronel Leandro Monteiro informou que os três feridos que foram levados mais cedo para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, são duas mulheres e um homem.

Polícia Civil

A 32ª DP (Taquara) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento do prédio. Segundo a Secretaria de Polícia Civil do Rio, equipes da delegacia estão no local para identificar testemunhas e vítimas. A perícia será realizada assim que os bombeiros terminarem o trabalho.

A prefeitura ainda não confirmou a situação do prédio que desabou, mas há muitas construções irregulares na região. Em abril de 2019, dois prédios irregulares desabaram na comunidade vizinha da Muzema e provocaram a morte de 24 pessoas.