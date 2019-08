Criança que caminhava sozinha às margens de rodovia é resgatada em Soledade

publicidade

Uma menina, que caminhava sozinha às margens da BR 386, em Soledade, foi resgatada por policiais rodoviários na tarde deste sábado. A informação foi divulgada no final da noite de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava patrulhamento ostensivo no perímetro urbano da cidade quando avistou a criança. Ela estava sozinha e brincava já muito próxima dos veículos que circulavam pela rodovia.

Os policiais pararam a viatura e foram conversar com a menina. Ao ser questionada sobre seus pais e onde morava, ela apontou para uma casa localizada a cerca de 50 metros de onde estava. A equipe levou a menina até o local e, algum tempo depois, a mãe da criança abriu a porta da casa. A mãe relatou aos policiais rodoviários que não percebeu a saída da menina, e que esta teria passado por um vão existente no portão.

Após a identificação da mulher, os policiais a informaram sobre os riscos pelos quais a filha dela passou - ela também foi orientada a ter mais atenção, e a fechar o vão no portão o mais rápido possível.