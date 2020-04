CUT-RS e centrais promovem ato virtual e cultural de 1º de Maio Solidário

publicidade

Diante da quarentena e do distanciamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus, o 1º de maio, Dia do Trabalho, será lembrado de forma diferente neste ano.

Em Porto Alegre, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as centrais sindicais no Rio Grande do Sul promovem um ato virtual, transmitido ao vivo em vídeo, das 9h30min às 11h30min, com a participação das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, movimentos sociais, partidos aliados e atrações culturais.

A transmissão será feita pela Rede Soberania e compartilhada pela CUT-RS, federações e sindicatos, formando uma grande rede de comunicação na Internet. Solidariedade, saúde, emprego, renda e democracia são as principais bandeiras defendidas neste dia 1º pelas centrais em âmbito estadual e nacional.

“Temos que defender as nossas conquistas, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a geração de empregos, a educação pública de qualidade, a taxação das grandes fortunas, a distribuição da renda e a melhoria das condições de trabalho”, afirmou o presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci.

Doações

Apesar do ato ser virtual, nas ruas haverá entrega de doações de cestas básicas de alimentos e máscaras de proteção para famílias vulneráveis, muitas passando fome e mais expostas à contaminação do coronavírus. “É trabalhador ajudando trabalhador na resistência pelo direito à vida”, salientou Amarido.

Em São Paulo, a CUT e as centrais realizam uma live nacional, das 11h30min às 15h30min, igualmente unificada e digital, com a presença de vários artistas e falas de dirigentes sindicais, religiosos, representantes dos movimentos sociais e políticos.