De volta ao Brasil, Bolsonaro lamenta "catástrofe" em Petrópolis

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou, nesta sexta-feira, no Brasil após viajar para a Rússia e a Hungria. O mandatário está, na manhã desta sexta, em Petrópolis (RJ), cidade afetada por fortes chuvas, que já deixaram ao menos 120 mortos.

Bolsonaro fez uma live nas redes sociais com os ministros João Roma (Cidadania), Braga Netto (Defesa) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), além de Pedro Guimarães (Caixa Econômica) e Cláudio Castro (governador do Rio). O mandatário deve fazer um sobrevoo pela região afetada.

O presidente lamentou as mortes e se solidarizou com os familiares das vítimas. Disse também que o governo federal presta contas "do que já foi feito e do que poderão fazer". Bolsonaro afirmou ainda que, da Rússia, acionou os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes (Economia).

Veja Também

“Estamos aguardando a possibilidade de nos deslocarmos de helicóptero para Petrópolis para então nos enterarmos com mais profundidade no que aconteceu nessa catástrofe, que realmente é grande. A gente lamenta o número de mortes e que Deus conforte todos os familiares”, afirmou.

"Lá era de madrugada, na Rússia, eu liguei imediatamente para o ministro Rogério Marinho, que já havia determinado o deslocamento do secretário da Defesa Civil para a região e falou que precisava de recurso extra. Depois, eu entrei em contato com o ministro Paulo Guedes para agilizar a liberação do recurso", acrescentou.

O ministério do Desenvolvimento Regional informou que já foi liberado R$ 2 milhões para a tragédia e aguarda uma medida provisória, a ser publicada na próxima semana, de cerca de R$ 500 milhões.