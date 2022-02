Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva e ventos intensos em Porto Alegre

publicidade

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta, na tarde desta quinta-feira, para a possibilidade de chuva moderada e forte e ventos de até 80 quilômetros por hora no final da tarde.

Segundo o órgão, não está descartado eventual queda de granizo e descargas elétricas e a condição climática pode se estender até o fim da noite de sábado. O alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Em caso de dúvidas e emergências, a Defesa Civil pede que a população entre em contato através do telefone 199 ou 193 do Corpo de Bombeiros. As equipes do órgão e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) estarão acompanhando as atualizações da previsão do tempo, prontas para atendimento.