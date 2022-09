Defesa Civil de Porto Alegre alerta para possibilidade de chuva forte e queda de granizo

publicidade

A Defesa Civil de Porto Alegre publicou, nesta quinta-feira, um alerta preventivo para a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte, trovoadas, rajadas de vento (entre 60 a 90 quilometros por hora) e queda de granizo. O evento poderá começar no início da madrugada desta sexta-feira e se estender até a manhã. Para o final de semana, a previsão aponta que as temperaturas sofrerão declínio de no mínimo 5°C em relação aos dias anteriores.

O alerta segue os prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, está em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, não enfrente o mau tempo, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

