Defesa Civil evacua 200 moradores de prédio com rachaduras em Barueri

Rachaduras em um edifício provocaram a evacuação de mais de 200 moradores de um condomínio em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na tarde deste domingo. Os moradores tiveram que abandonar o imóvel às pressas, depois que rachaduras com espessura de mais de um dedo surgiram. O Condomínio Viva Mais tem 9 torres no terreno, sendo cada uma com 16 andares e quatro apartamentos por nível.

Na sexta sexta-feira, durante a madrugada, os moradores escutaram estalos na estrutura do prédio e acionaram a Defesa Civil. Os técnicos realizaram uma análise preliminar e os moradores foram orientados a permanecer nos imóveis, pois as rachaduras não representavam perigo na estrutura do prédio.

Neste domingo, no entanto, novos estalos foram ouvidos pelos moradores e as rachaduras se dilataram pela parede e teto de alguns andares. A Defesa Civil, então, resolveu evacuar por precaução e interditou a torre por completo.

Os moradores tiveram que ir para casa de parentes e acusam a construtora Altana, responsável pelo empreendimento, de não prestar assistência. A reportagem procurou a Construtora Altana, mas ninguém da empresa foi localizado para se pronunciar.