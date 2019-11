Defesa Civil mantém alerta para cheias no Vale dos Sinos

publicidade

Com o nível do Rio do Sinos marcando 3,88 metros na manhã desta segunda-feira, a Defesa Civil de São Leopoldo segue em estado de atenção. Segundo Fabiano Camargo, coordenador do órgão, nas últimas 24 horas choveu o total de nove milímetros na cidade, sendo que a precipitação média de novembro foi de 122mm.

"O nível do Rio dos Sinos encontra-se estável, constatamos que nas últimas 24 horas manteve variação de nível de cerca de três centímetros. Já em Campo Bom, o nível já vem baixando desde a noite do sábado", afirma, destacando que mesmo sem riscos de alagamentos, segue o monitoramento intensivo.

Na região do Rio Caí, no trecho do município de São Sebastião do Caí, não apresenta risco de inundações conforme explica Pedro Griebler, coordenador da Defesa Civil municipal. "A média do rio é de 2,40 metros, já chegamos a ter 8,60 metros mas agora ele está em declínio. Com a previsão que temos para as próximas horas, o nível deve chegar a, no máximo, 6,50 metros, o que não representa risco pois as inundações são a partir do volume de 10 metros", salienta.

Em Novo Hamburgo a situação do Rio do Sinos é considerada dentro da normalidade. Já na cidade de Estância Velha o que preocupa é a zona rural do município. Nos bairros Campo Grande e Rincão da Saudade, há pontos com alagamentos por conta de transbordamento de arroios.