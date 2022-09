Delegacia Penitenciária de Canela inaugura canil para atender região da Serra

publicidade

O primeiro canil da 7ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), localizado no Presídio Estadual de Canela, entrou em funcionamento nesta segunda-feira. Construída em uma área de 300 metros quadrados, a estrutura foi planejada para atender os municípios da Serra gaúcha através de cães habilitados para participar de operações, dentro e fora dos presídios, além de barreiras policiais.

“O canil regional vai atender toda a Serra, com cães que vão trabalhar junto a grupos de intervenção rápida, que fazem as revistas e cumprimentos de mandatos de busca e apreensão”, declarou o delegado penitenciário da 7ª região, Fernando Demutti, à Rádio Guaíba. “Foi considerado o melhor canil policial do Brasil”, destacou.

O delegado ressaltou que o complexo possui piso aquecido, esteira para os cães se exercitarem, aquecimento de água para banho dos animais e um amplo pátio. Inicialmente, o local abrigará cães das raças pastor suíço, pastor alemão, pastor belga, cane corso e border collie.

“Os cães poderão contar com um serviço de atendimento veterinário 24 horas e três refeições por dia”, detalhou o titular da 7ª região. “Para qualquer ação que demande cães farejadores, estaremos sempre prontos para auxiliar”, concluiu.

A construção do local foi realizada com o uso de mão de obra prisional de 15 apenados e contou com repasse de R$ 135 mil do Governo Estadual. Também houve a doação de recursos por parte das prefeituras de Gramado e Canela, além das Varas de Execuções Criminais (VEC) de Caxias do Sul e Farroupilha.