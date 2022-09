Desfile de 7 de setembro será grandioso em Porto Alegre

publicidade

O bicentenário da Independência do Brasil será celebrado, neste 7 de setembro, em Porto Alegre, com um desfile especial. Depois de dois anos sem a comemoração com o público devido à pandemia, este ano o Exército Brasileiro preparou um grande evento, em coordenação com a Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Guarda Municipal.

Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, veteranos das Forças Armadas e representantes de entidades civis, coordenados pela Liga de Defesa Nacional, também participarão do desfile. Aproximadamente cinco mil militares e civis desfilarão pela avenida Edvaldo Pereira Paiva às 10h da próxima quarta-feira.

Pela primeira vez, paraquedistas do Exército, a bordo de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) saltarão sobre o Guaíba. Embarcações da Marinha do Brasil e de entidades civis realizarão um desfile naval. Caças F-5M da FAB cruzarão o céu da capital gaúcha junto com outras aeronaves de transporte e patrulha. Também estão previstos helicópteros da FAB, da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Veja Também

O desfile motorizado contará com 180 viaturas no total, entre blindados do Exército, viaturas e motocicletas leves da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, PRF, PF, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal. A tropa hipomóvel, com 110 cavalos, encerrará o desfile.

Na sequência, o Fogo Simbólico da Pátria será transformado em Chama Farroupilha e conduzido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho ao Acampamento Farroupilha, montado no Parque Harmonia. O comandante Militar do Sul, general de exército Fernando Jose Sant’Ana Soares e Silva, será a mais alta autoridade militar presente na cerimônia que celebrará o Brasil Nação.