Dia D campanha de multivacinação tem movimento reduzido nas unidades de saúde em Porto Alegre

O Dia D da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos e de crianças entre um e cinco anos contra a poliomielite foi marcado pelo movimento reduzido na manhã de sábado. Até o meio-dia, poucas famílias tinham comparecido às unidades de saúde da Capital para atualizar o calendário vacinal. Não faltou esforço dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde Modelo, no bairro Santana, onde um grupo de idosos voluntários se postou na entrada do prédio para incentivar as crianças a se vacinarem.

Além de balões coloridos pendurados dentro do prédio, profissionais de saúde permaneciam na entrada da unidade para recepcionar pais e filhos. Mesmo com o frio, a jornalista Michele Fontana Dariva Duarte levou os três filhos Miguel, 3, Joana, 5, e Olivia, 10, até a Unidade Modelo. “O Miguel tomou vacina contra a pólio, a febre amarela e hepatite A, que estava atrasado. A Olívia tem que tomar para HPV e a Joana está com tudo em dia”, afirma. Após tomar as três vacinas, Miguel exibia o braço com orgulho no colo da mãe. “Doeu, mas já passou”, afirma Miguel.

Michele destaca ainda a importância da vacinação para a criançada. “Tem que ir tomar a vacina, tem que ter a imunidade, ainda mais no inverno, com essas mutações do vírus, tem que manter a vacinação em dia sempre”, ressalta. “É melhor a vacina do que a doença”, completa. A enfermeira Karen Weingaertner Del Mauro avalia que o frio registrado no sábado prejudicou a procura por vacinas. Mesmo sem filas no local, ela afirma que pelo menos 10 crianças já tinham atualizado o calendário vacinal até 10h30. “Para esse horário, com friozinho, eu já acho que é um sucesso, mas eu quero ver mais, quero que o pessoal venha bastante”, afirma.

Ela explica que a ideia de enfeitar a unidade de saúde e contar com voluntários tem por objetivo estimular a vacinação. “É para tentar convencer as mães a trazerem os seus filhos. A gente sempre se esforça bastante para modificar o ambiente para que as crianças não sintam medo, para que a gente consiga tirar aquele tabu da criança chegar, já ver todo mundo de branco, ver aquele ambiente pesado. Então a gente tenta aliviar um pouquinho com os balões e umas brincadeiras para ver se as crianças se aliviam”, completa.

Um grupo de convivência de idosos da unidade de saúde participou da ação. “Eles vão completar dez anos de existência. E eu fiz esse convite e eles vieram recepcionar o pessoal, contar a história deles. Ali na frente eles estão expondo fotos, os livros e todos os encontros que eles fazem e vieram receber as crianças para vacinar. A gente também está fazendo a vacina da Covid. Então a dose de reforço, segunda, primeira, quem não fez pode vir. E vacina da gripe, que está liberada para população em geral, também”, destaca.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na multivacinação, o objetivo é atualizar a carteira de vacinação, garantindo a crianças e adolescentes que ainda não completaram 15 anos todas as vacinas do calendário, de acordo com a faixa etária. Já as crianças entre 1 ano e menos de 5 precisam receber mais uma dose da vacina contra poliomielite – ou paralisia infantil – ou completar o esquema vacinal, dependendo da situação da criança.