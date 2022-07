Diretor de Hospital de Osório sugere repasse de municípios para zerar deficit

publicidade

A crise financeira vivida pelo Hospital Beneficente São Vicente de Paulo foi tema de uma reunião ocorrida na quinta-feira entre prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), Secretaria Estadual da Saúde e Ministério Público (MP). Na ocasião, a direção do hospital sugeriu uma solução para sanar o déficit mensal de cerca de R$ 1,3 milhão. “Os municípios têm que ajudar. Isso já acontece em outros hospitais estratégicos de outras regiões e os municípios realizam repasses só aqui que não”, explanou o diretor-presidente da instituição filantrópica, Marco Aurélio Pereira.

Uma Comissão foi formada e irá se encontrar no dia 2 agosto para anunciar as próximas ações. Segundo Marco Aurélio, tanto Governo do RS como MP estão sensíveis à situação do hospital. “Eles sabem o caos que seria se o hospital deixasse de realizar algum serviço que hoje é realizado.” Um estudo elaborado pelo Hospital com a situação da Instituição e com os serviços realizados já é de conhecimento do Governo do Estado, do MP e das prefeituras.

O São Vicente de Paulo é referência de atendimento aos municípios de Tavares, Mostardas, Palmares, Capivari do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Caraá, além de Osório.