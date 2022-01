Divina Providência restringe visitas devido avanço da variante ômicron em Porto Alegre

publicidade

O Hospital Divina Providência é mais um a restringir as visitas em Porto Alegre devido ao avanço da ômicron, variante do coronavírus. A medida já vale a partir desta quinta-feira e estabelece que no local somente serão autorizadas trocas de acompanhantes, uma vez por turno, das 6h às 20h. Para nascimentos e cirurgias, somente uma pessoa poderá estar presente junto do paciente.

Após uma reunião pela manhã, o Hospital de Clínicas comunicou que irá manter a permissão de visitas. Nesta sexta, porém, um novo encontro do grupo de trabalho para Enfrentamento ao Coronavírus irá ocorrer para avaliar cenário da pandemia em Porto Alegre. A partir daí, alterações poderão ser feitas.

Já no Hospital São Lucas da PUCRS, a visita a pacientes segue sendo permitida com as mesmas restrições adotadas anteriormente. Na instituição, pacientes podem ter um acompanhante segundo orientação médica ou necessidade. Enquanto nas unidades com pacientes Covid-19 as visitas seguem restritas, nas UTIs, as visitas permanecem permitidas, seguindo protocolos de segurança, como uso de máscara, distanciamento e uso álcool gel.

A determinação do Divina Providência vem na esteira do que já foi decidido no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no Complexo Santa Casa e no Hospital Independência. No caso do GHC, as visitas serão restritas a partir desta sexta.

Conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, a medida vale por prazo indeterminado, atingindo ambulatórios e unidades de internação. Contudo, nos locais serão permitidos acompanhantes, conforme prescrição médica ou necessidade. Já nas unidades de terapia intensiva (UTIs), as visitas seguem permitidas, seguindo todos os protocolos de segurança.

No Hospital Independência, localizado no bairro Agronomia, na zona Leste, as visitas também foram suspensas nesta quarta. Na casa de saúde, só poderão permanecer acompanhantes para pacientes em casos previstos em lei: menores de 18 anos, idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Moinhos de Vento

O Hospital Moinhos de Vento comunicou no início desta semana as restrições a visitas e no acesso à casa de saúde. A instituição liberou a entrada apenas de acompanhantes durante o dia e restringiu as visitas sociais a um visitante por paciente. Todos devem usar a máscara cirúrgica e seguir as recomendações de higiene de mãos enquanto estiverem no hospital. Nas unidades Covid e OncoHematológica, as visitas seguem suspensas, de acordo com a administração.