Dmae monitora situação de gosto e odor de terra na água de Porto Alegre

Ciente das reclamações de moradores em relação ao gosto e odor da água na última semana, o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae) informa que está monitorando a situação. Conforme o órgão, a percepção de gosto de terra também foi diagnosticada pelos técnicos do Departamento em análise do painel sensorial e é característico de períodos quentes, com poucas chuvas ou irregulares, e o período de estiagem atual, onde se percebe alteração na qualidade da água captada e a permanência desse gosto e odor na água distribuída.

Até o momento, as análises realizadas não demonstraram a presença dos organismos responsáveis por floração na captação, que tradicionalmente causam essas alterações. “O Dmae segue monitorando suas captações de água bruta e a qualidade do Lago Guaíba em vários pontos. A área de tratamento já está implementando ações operacionais, prolongando a aplicação de pré-oxidante dióxido de cloro com o objetivo de minimizar os efeitos desse sabor e cheiro na água tratada”, afirma o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

De acordo com a diretora de Tratamento e Meio Ambiente, Joicineli Fagundes Becker, no entanto, essa alteração de gosto e odor não oferece riscos à saúde. “A água tratada pelo Dmae é segura para consumo, sendo realizadas diariamente mais de 750 análises para controle de qualidade”, garantindo-se sua potabilidade.