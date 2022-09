DMLU recolhe 60 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre

publicidade

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolheu, neste domingo, 60 toneladas de lixo em um trecho da avenida Severo Dullius, bairro Anchieta, Zona Norte de Porto Alegre. A operação de limpeza mobilizou 10 servidores do DMLU e uma retroescavadeira, que trabalharam no local desde às 8h.

A região é alvo de descarte irregular de resíduos. Mesmo com a ação rotineira do DMLU, ainda era possível observar muita sujeira e lixo jogado em outro trecho da via, entre a avenida Dique e a rua Sérgio Dieterich, que segue bloqueado para acesso de carros.

Conforme o DMLU, a cada mês são retiradas em média 100 toneladas de resíduos da área.