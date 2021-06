Domingo de chuva antecede muito frio no RS

publicidade

O domingo será de instabilidade no Rio Grande do Sul, com muitas nuvens e chuva na maior parte do Estado. Chove em quase todo o território gaúcho no começo do dia, mas ao longo do domingo a instabilidade tende a se concentrar do Centro para o Norte do Estado com pancadas localmente fortes e altos volumes.

No Oeste e no Sul, o tempo começa a apresentar gradual melhoria e o vento se intensifica com a chegada de uma massa de ar frio que vai trazer tempo gelado na primeira metade da semana. Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 12ºC e 16ºC.

O tempo melhora na segunda-feira com o ingresso de uma forte massa de ar frio de origem polar.