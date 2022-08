Domingo de frio polar após sábado escaldante esvazia ruas de Porto Alegre

publicidade

Após um sábado com cara de verão, com temperaturas acima dos 30ºC em Porto Alegre, os gaúchos agora enfretam um domingo com frio polar e máxima de 13ºC.

De acordo com a MetSul, o calorão de verão em pleno inverno foi consequência de uma condição pré-frontal. Por conta da aproximação de uma frente fria, que trouxe muitos raios no Uruguai. Correntes de vento de Norte associadas a jato em baixos níveis da atmosfera trouxeram ar muito quente e seco nesse sábado para o Rio Grande do Sul, elevando fortemente a temperatura. No final do dia de hoje, os termômetros podem chegar aos 8ºC.

Durante a manhã, a Orla do Guaíba estava praticamente vazia. Algumas pessoas faziam exercícios, correndo para se manter em forma e também para espantar o frio. Celso Fraga Borba era o único vendedor presente no local, com sua barraquinha de churros. "Um dia que nem hoje, se ficar menos frio ao final da tarde, pode ser que dê mais movimento", prevê Celso, que se preparava para começar a fritar os doces. "Vamos ver se dá para vender alguma coisa hoje", comenta.

Talvez os únicos turistas que estavam próximos a Usina do Gasômetro neste domingo, Ana Paula Dutra e Raicson Ferreira de Souza chegaram no sábado ao Rio Grande do Sul. Moradores de Vitória da Conquista, na Bahia, bem agasalhados, o frio não os impediu de conhecer um dos pontos mais queridos pelos porto-alegrenses. "Lá também é uma região fria. Então não é algo novo para a gente", explica Raicson. Neste domingo, a temperatura variou entre 26ºC e 13ºC na cidade baiana. De passagem pela capital, o casal está de mudança para Taquara.

Diferença de temperatura em outras regiões do Estado e tempo para a segunda-feira

Após um sábado de calor, estações oficiais apontaram no começo deste domingo 4,0ºC em Canguçu, 4,8ºC em Bagé, 4,9ºC em Livramento e Jaguarão, 5,0ºC em Caçapava do Sul, 5,8ºC em Dom Pedrito, 6,3ºC em Encruzilhada do Sul e 7,0ºC em Santiago. Grande parte do Rio Grande do Sul vai amanhecer com marcas abaixo de 5ºC na segunda com geada em muitas localidades.

A tarde da segunda ainda terá temperatura baixa e a noite será muito fria. Porto Alegre deve ter apenas 13ºC a 14ºC, de acordo com a MetSul. Já o amanhecer da terça ainda será muito frio e com geada em muitas cidades. A tarde, por sua vez, será mais amena com máximas perto ou ao redor de 20ºC na Grande Porto Alegre. O frio, assim, enfraquece a partir da terça no Sul do Brasil.