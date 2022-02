Domingo deve ser de sol e calor no RS

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul neste domingo, já que o Estado segue sob influência de uma massa de ar quente e úmido. Isso gera mais um dia de calor, com chance de as máximas ultrapassarem os 35°C em algumas regiões.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de pancadas de chuva com distribuição irregular em alguns pontos, especialmente da tarde para a noite. Há risco de temporais em alguns pontos do Sul e Leste.

Em Porto Alegre, o sol aparece, mas também deve haver chuva. A mínima na Capital é de 23°C, e a máxima chega aos 35°C.