Domingo será de sol e calor no Rio Grande do Sul

O domingo terá um significativo aumento da nebulosidade e chuva com a atuação de uma frente fria. Chove na maioria das regiões no decorrer do dia. Não se pode afastar chuva localmente forte com risco de temporais isolados.

A temperatura máxima declina, mas será um dia abafado. Apesar da instabilidade, podem ocorrer momentos de melhoria com aberturas. A partir do Oeste e do Sul, o tempo começa a melhorar com sol e nuvens, uma vez que a frente se desloca para o Norte do Estado.

A temperatura em Porto Alegre irá variar entre 22ºC e 29ºC.