Domingo será de sol e frio no Rio Grande do Sul

O sol brilha em todo o Rio Grande do Sul neste domingo, mas no decorrer do dia nuvens vão ingressar. O dia começa gelado e com marcas negativas em regiões serranas. Pode gear na maioria das cidades gaúchas.

Com o enfraquecimento da massa de ar frio, a tarde é muito agradável e aquece. Não se descarta chuva no fim da tarde e à noite em pontos da Metade Norte, sobretudo perto de Santa Catarina, com possibilidade de raios e chance até de granizo muito isolado.

Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 6ºC e 17ºC.