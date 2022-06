Domingo será dia de muita nebulosidade no Rio Grande do Sul

publicidade

O sol até aparece entre as nuvens neste último domingo de junho no Rio Grande do Sul, mas será mais um dia com muita nebulosidade no Estado. São esperadas muitas nuvens altas no território gaúcho, deixando o céu nublado a encoberto.

O dia começa frio e com ar gelado em algumas cidades, como do Sul e da Campanha, onde pode até gear em parte da madrugada. A temperatura não se eleva muito e a tarde vai ser entre fria e amena, conforme a cidades. Volta a fazer mais frio a partir do começo da noite.

Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 8ºC e 15ºC.