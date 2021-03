Domingo será ensolarado no Rio Grande do Sul

publicidade

O domingo terá o predomínio do sol no Rio Grande do Sul, inclusive com amplos períodos de céu em parte do Estado. No Leste gaúcho ainda não se pode descartar chuva muito isolada, porém em pouquíssimos pontos.

O dia começa bastante ameno para esta época do ano e em algumas regiões como a Campanha, a Serra e os Aparados faz até frio no amanhecer. Já a tarde deste domingo no Estado será agradável com um pouco de calor no Oeste e no Noroeste gaúcho.