Drive-thrus são opções para vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

O movimento para imunização contra o coronavírus também foi intenso nos dois pontos de drive-thru montados em Porto Alegre. No estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na rua Corte Real, no bairro Petrópolis, a fila de carros chegou até a rua Dario Pederneiras. Mesma situação ocorreu no estacionamento do Hipermercado Big da avenida Sertório, onde a imunização começou às 10h e se estendeu até as 17h.

Na zona Norte da Capital, em função da grande quantidade de veículos, a Sertório registrou pontos de congestionamento nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Agentes da EPTC tiveram que controlar o fluxo na região. Nos dois pontos de drive-thru, o do Simers e do Big Shop, profissionais da Secretaria Municipal da Saúde e do 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE) aplicaram as doses em pessoas dentro dos carros.

No estacionamento do Simers, Alma Cassol Rocha, 92 anos, não se cansou de fazer o sinal de positivo e afirmar que estava feliz pela imunização. Na companhia do filho Antônio César, ela afirmou que deseja que toda a sociedade possa ser imunizada o quanto antes. Ela disse que nos primeiros meses da pandemia pouco saiu de casa. "Saia de carro com meu filho para ver um pouco de gente", recordou. Já Diameli Silveira, 96 anos, que estava com a neta Maria Eugênia Müller, ressaltou que vale muito a pena fazer a vacina. Com a imunização, a idosa espera comemorar o seu aniversário em outubro na companhia dos seus familiares.

O vice-presidente do Simers, Marcos Rovinski, disse que o oferecimento do espaço foi uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). "Todos foram vacinados com muito conforto e agilidade. A imunização é uma esperança para os idosos que estão confinados há quase um ano", ressaltou. Rovinski conversou com todas as pessoas que estavam na fila do drive-thru do Simers e explicou detalhes sobre a vacinação contra a Covid-19. Doralina Cardona Bueno, 91 anos, chegou às 7h na fila. Ela foi imunizada por volta das 10h. "Acordei cedo porque não queria perder de jeito nenhum esse momento tão especial", ressaltou.

No estacionamento do Big Shop, na zona Norte, mais de 20 militares do 3ºBPE, em parceria com a equipe de enfermagem organizou toda a logística para imunizar os idosos. Dona Astéria Scherer, 91 anos, afirmou que estava muito feliz por realizar a vacina contra coronavírus. "Vamos vencer essa batalha contra essa doença com a participação de todos. Eu acredito no meu país", acrescentou a idosa que estava na companhia do neto Néstor Scherer.

Já Manuela Ferreira Barcelos, 90 anos, realizou a vacina na companhia da filha Verônica e do genro Roberto Carlos. "Estou feliz. Torci muito por esse dia" , destacou. No sábado, dia 13 de fevereiro, o atendimento nos dois drive-thrus, das 10h às 17h, para idosos com 85 anos ou mais. Não haverá atendimentos nas unidades de saúde de Porto Alegre.

O drive-thru do estacionamento do Simers é na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com a avenida Ipiranga. O acesso dos veículos será pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real. Já o estacionamento do Hipermercado Big da Sertório fica na avenida Sertório, 6.600, e contará com o apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.