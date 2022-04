Duas mulheres e uma criança morrem em colisão entre carro e caminhão em Erechim

publicidade

Duas mulheres e uma criança morreram na noite dessa segunda-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 68 da ERS 135, no município de Erechim. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um caminhão e um automóvel colidiram frontalmente no trecho da estrada.

As vítimas estavam em um Fiat Uno, com placas de Nonoai. As mulheres tinham 39 e de 62 anos, e o menino tinha quatro. Uma das mulheres e a criança chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao hospital da região, mas não resistiram aos graves ferimentos.

O carro ficou totalmente destruído. De acordo com o CRBM, o caminhoneiro, de 33 anos, teve ferimentos. A rodovia ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento da ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.