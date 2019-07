Duas pessoas morrem em acidente na ERS 122, em Antônio Prado

publicidade

Um grave acidente no inicio da manhã desta segunda-feira na ERS 122 em Antônio Prado, envolvendo um micro-ônibus de Vacaria, um Caminhão Mercedes Benz de Antônio Prado e uma Space Fox de Flores da Cunha, resultou na morte de duas pessoas.

O micro-ônibus e o caminhão seguiam no sentido Antônio Prado/Flores da Cunha. No mesmo sentido seguia outro veículo, modelo não informado, que parou sobre a pista para acessar uma estrada secundária. O ônibus, que transportava pacientes para consulta em Caxias do Sul, freou bruscamente. Com isso, o caminhão, que vinha atrás, tentou desviar para o meio da pista, mas colidiu na traseira do ônibus.

Uma Space Fox, que vinha no sentido Flores da Cunha/Antônio Prado acabou colidindo frontalmente com o caminhão. Nesse veículo estavam um casal e uma criança.

A esposa, identificada como Franciele Bondan, 35 anos e a criança, um meninio de três foram transferidas ao Hospital São José. Franciele acabou morrendo. Já o motorista, identificado como Leandro Ulian, 35 anos, ficou preso às ferragens. Com várias lesões pelo corpo, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A criança foi transferida para Caxias do Sul. A família era moradora de Farroupilha, mas eram naturais de Flores da Cunha.