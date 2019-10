Duas pessoas são baleadas em assalto no aeroporto de Viracopos, em São Paulo

publicidade

O terminal de cargas do aeroporto de Viracopos, em São Paulo, sofreu uma tentativa de assalto por volta das 10h desta quinta-feira. Os suspeitos queimaram duas carretas na rodovia Santos Dumont para bloquear o acesso da polícia.

Inicialmente o caso foi descrito como ataque a carro forte, e uma equipe da GCM teria sido rendida durante uma troca de tiros. Conforme informações preliminares, dois seguranças que faziam escolta de valores foram baleados na ação.

Até o momento a assessoria do aeroporto confirmou apenas uma tentativa de assalto. A Polícia Militar de Campinas também confirma a ocorrência, mas ainda não tem detalhes do caso. O ataque criminoso está sendo acompanhado pela Polícia Civil e pela Polícia Federal do próprio aeroporto.