Electronic Arts analisa mudar o nome do jogo "Fifa"

publicidade

A desenvolvedora de jogos eletrônicos americana Electronic Arts estuda a possibilidade de mudar o nome de seu jogo de futebol "Fifa". A empresa esta "revisando" seu acordo sobre os direitos de nomenclatura com a Federação Internacional de Futebol (Fifa).

"No futuro, analisamos a ideia de mudar o nome de nossos jogos de futebol. Isso significa que revisamos nosso acordo sobre os direitos de nomenclatura do jogo com a FIFA, que é diferente de todos os nossos outros acordos e licenças oficiais no mundo do futebol", disse Cam Weber, presidente do EA Sports, em nota.

Veja Também

Líder indiscutível do gênero especialmente pelas suas licenças (nomes verdadeiros dos jogadores, times, estádios...), o "Fifa" é desenvolvido todo ano pela Electronic Arts desde 1993. Sua última versão, "Fifa 22", saiu à venda no início de outubro. A edição anterior do jogo foi a mais vendida na Europa em 2020, à frente de "Animal Crossing: New Horizons" e "Mario Kart 8 Deluxe", segundo o instituto Gfk.

O concorrente da Eletronic Arts, a desenvolvedora japonesa Konami, já decidiu abandonar o nome de "Pro Evolution Soccer" – uma série adorada nos anos 2000, mas que foi perdendo espaço há 15 anos - para "eFootball" para sua própria simulação. Esta última, agora gratuita para competir melhor com a produção da Electronic Arts, decepcionou em seu lançamento no final de setembro. Os jogadores denunciaram 'bugs' e gráficos "horríveis".