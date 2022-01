Em época de calor intenso, SC tem geada com mínima de 1,8°C

publicidade

Em época de altas temperaturas no verão, São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, registrou geada na madrugada dessa quinta-feira com mínima de 1,8°C, segundo informações do jornal Notícias do Dia coletadas de uma estação local. O tempo frio antecede altas temperaturas.

Uma fina camada de gelo marcou os campos no Vale do Caminhos da Neve, a três quilômetros da área central do município, que conforme o Climatempo, deve atingir hoje 32°C.

Geada hoje na cidade catarinense | Foto: Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online / CP

De acordo com a meteorologista Estael Sias, o fenômeno é causado especialmente em razão da baixa umidade. "Com o ar muito seco e atmosfera limpa, sem nuvem nenhuma, durante a noite, ocorre a perda radioativa de calor. Como não tem a fonte de luz, que é o sol que esquenta o calor armazenado em superfície, ele (calor) se dispersa pra atmosfera, e a temperatura despenca independentemente da época do ano", explica.

Segundo a meteorologista, a alta altitude da região de SC também contribui para a queda significativa na temperatura. "Com o ar muito seco, vento calmo, céu claro, se cria condições pra geada", acrescenta.

De acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), outros municípios do estado também tiveram baixas temperaturas hoje. É o caso de Bom Jardim da Serra (5,2°C) e Urubici (5,7°C).

No Rio Grande do Sul, conforme a especialista, há chance menor das geadas acontecerem nesta época do ano, mas a possibilidade não é descartada. Segundo a Metsul Meteorologia, a quinta-feira será de calor intenso. Os termômetros podem chegar à marca de 42°C em cidades como Uruguaiana e 40°C em Alegrete – em Porto Alegre, a máxima chega a 34°C.

*Com informações do repórter Lucas Eliel