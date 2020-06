Em meio à polêmica sobre divulgação de dados, governo reporta números divergentes

publicidade

Em meio à polêmica envolvendo a divulgação de dados da pandemia no país, o Ministério da Saúde indicou números conflitantes sobre mortes e novos casos de infecção na noite deste domingo.

Por volta das 21 horas, o órgão publicou uma matéria em seu site onde anunciava uma nova plataforma interativa para divulgar dados relacionados à Covid-19. O texto assegura que "o novo modelo abordará o cenário atual da doença, com análise de casos e mortes por data de ocorrência, de forma regionalizada". O link dispobilizado, contudo, redireciona para pastas com planilhas em formato de imagem, onde não é possível clicar, selecionar ou pesquisar.

Nestas planilhas, o total de mortes nas últimas 24 horas era de 1.382 óbitos relacionados à Covid-19, o que elevaria o saldo total de vítimas no Brasil para 37.312.

Minutos depois, no entanto, o painel oficial do governo federal indicou que o número de novas mortes no país neste domingo foi de 525.

As diferenças também ocorreram nos dados sobre as infecções. Enquanto as planilhas indicavam 12.581 novos casos, o painel reportou 18.912. A tabela com os dados consolidados e por estados, divulgada diariamente, não foi apresentada.

Painel do @minsaude reporta agora 525 novos óbitos neste domingo e 18.912 novos casos. Informação é completamente diferente da divulgada pela assessoria um pouco mais cedo, que indicou 1.382 mortes e 12.581 casos neste domingo @correio_dopovo @RdGuaibaOficial pic.twitter.com/arwJswsiN5 — Jonathas Costa (@jonathasac) June 8, 2020

Os gráficos individuais disponibilizados pelo sistema DataSus continham ainda mais inconsistências. As mortes em Roraima, por exemplo, eram anunciadas em 762. O último boletim epidemiológico do estado, contudo, confirma 142. Com relação aos dados da Bahia, a divergência no número de óbitos era superior a 200.