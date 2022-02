Em Petrópolis (RJ), Universal arrecada alimento, roupa e água para vítimas de temporal

publicidade

A Igreja Universal do Reino de Deus mobilizou todos os seus programas sociais em Petrópolis, para ajudar as vítimas do forte temporal que caiu sobre a cidade localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro.

Voluntários estão recolhendo alimentos não perecíveis, roupas, água e cobertores para ajudar as famílias atingidas e apoiar os bombeiros que trabalham no local. Quem quiser colaborar, pode entregar os donativos no templo da Igreja localizado na Rua do Imperador, 91, no centro da cidade.

Às 17h desta quarta-feira (16), voluntários das ações sociais da Universal levarão todos os itens arrecadados para as regiões afetadas. A coleta de donativos se estenderá até o próximo domingo (20).

