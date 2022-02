Embaixada e Consulados dos EUA hasteiam a bandeira Black Lives Matters

publicidade

Nesta segunda-feira, a bandeira do Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) foi hasteada nas instalações da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil para comemorar o Black History Month (Mês da História Negra) e o aniversário e vida de Frederick Douglass – autor, diplomata, político e ativista no movimento antiescravidão dos EUA. Após 14 de fevereiro, os postos poderão hastear a bandeira em outras localizações para mais visibilidade.

O encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA, Douglas Koneff, participou da cerimônia de hasteamento. “Nosso caráter humano, princípios democráticos, fraternidade e desejo de expandir as nossas sociedades nos impulsionam a lutar pela igualdade e oportunidade em todo lugar. Hoje, hasteamos essa bandeira para relembrar a importância das vidas negras no mundo. Os EUA estão comprometidos a continuar nesta luta e colaborar com aqueles que desejarem fazer o mesmo", afirmou Koneff.

O Black History Month, originado no ano de 1915, é uma comemoração anual reconhecida oficialmente pelo governo dos EUA e também celebrada no Canadá e, mais recentemente, na Irlanda, Países Baixos e Reino Unido.

O Black Lives Matter começou com uma hashtag que inicialmente focou em como os policiais tratavam as minorias raciais, mas, com o passar do tempo, o tema adquiriu um âmbito internacional e está ligado aos esforços coletivos para mitigar o racismo e criar uma sociedade mais igualitária.