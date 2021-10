Emergência do Hospital Criança Conceição atenderá apenas casos de urgência no final de semana

publicidade

A Emergência do Hospital Criança Conceição, em Porto Alegre, atenderá apenas casos de urgência no próximo final de semana. A restrição no atendimento iniciará às 14h desta sexta-feira, dia 22 de outubro, até as 19h de domingo, dia 24 de outubro. A medida é necessária para realizar a limpeza dos dutos da central de ar-condicionado da emergência.

A providência visa atender norma da Vigilância Sanitária, que determina limpezas periódicas para reduzir a circulação de partículas no ar e de micro-organismos, beneficiando usuários e trabalhadores da instituição. Durante esse período, serão atendidos somente casos de urgências e emergências.