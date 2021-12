Emoção e alegria marcam a festa de Natal dos idosos do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre

publicidade

Alegria, emoção e solidariedade marcaram a festa de Natal dos idosos acolhidos no Asilo Padre Cacique, na noite desta segunda-feira, 20, em Porto Alegre. Embalados pela magia da festa natalina, os vovôs e vovós tiveram uma noite especial com momentos de muita felicidade, durante a confraternização promovida pela instituição que contou com a presença de funcionários do asilo e colaboradores.

Com direito à presença do Papai Noel, distribuição de presentes, músicas natalinas e a apresentação do tradicional Presépio Vivo, que teve como atores os moradores Asilo Padre Cacique, os velhinhos – alguns deles abandonados pela própria família e carentes de afeto – reproduziram as cenas do nascimento de Jesus, no jardim da instituição, especialmente decorado para recriar o cenário.

O momento marcante e surpreendente da celebração natalina foi a descida de rapel do Papai Noel da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa), de uma torre de aproximadamente 40 metros, localizada no pátio interno do asilo. A manobra arriscada do “bom velhinho” provocou olhares atentos e aplausos dos idosos. Após, o Papai Noel presenteou os velhinhos com presentes e distribuiu, ainda, produtos de higiene doados pelos sócios da cooperativa em uma ação de solidariedade.

“A cada ano a nossa festa de Natal fica mais bonita. Esse ano tivemos essa surpresa do Papai Noel descendo daquela torre alta. Foi muito legal. Além disso ganhamos presentes”, destacou a idosa Vilma Oliveira da Silva, de 93 anos e que há 14 faz do Asilo Padre Cacique o seu lar.

De acordo com o gerente-geral da instituição, Carlos Gomes, a confraternização natalina teve como objetivo agradecer as doações que o asilo recebeu no ano de 2021. “Hoje é uma noite especial para todos nós. Temos 100 moradores aqui no Asilo Padre Cacique que aguardam sempre com muita expectativa esta celebração”, destacou Gomes, lembrando que “os moradores do asilo são os nossos artistas do Presépio Vivo que existe há mais de 20 anos”. Após o evento, os moradores Asilo Padre Cacique comeram bolo e tomaram refrigerante.