Empresário Renan Proença morre aos 84 anos

Faleceu, nesta sexta-feira, o empresário gaúcho Francisco Renan Oronoz Proença, do Grupo Fasolo, aos 84 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da empresa.

Natural de Quaraí, na Fronteira-Oeste, Proença se formou em Farmácia e Bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), formando-se em 1959. Junto a sua esposa, Yeda Lúcia Fasolo Proença, retornou a Quaraí para abrir um laboratório de análises clínicas. Convidado pelo sogro, José Fasolo, foi trabalhar no curtume Fasolo, fundado em 1917, em Bento Gonçalves.

Na Serra, o casal teve dois filhos, Carolina e Márcio. Atuou em vários setores dentro da empresa até assumir a presidência do Grupo Fasolo. Atuou ainda em entidades patronais como o Centro da Indústria Fabril de Bento Gonçalves, do qual foi presidente entre 1979 e 1981. Em 1983, assumiu a diretoria do Sesi-RS e se alternou entre as vice-presidências da Fiergs e do Ciergs, quando foi um dos responsáveis pela criação da nova sede da entidade. Em 1999, foi eleito presidente da Fiergs e ficou no cargo até o ano de 2005.