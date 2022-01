Empresas investem R$ 1,5 milhão para receber South Summit Brasil no Cais Mauá

publicidade

Pelo menos 25 empresas investiram R$ 1,5 milhão para que o Cais Mauá pudesse ser adequado para receber o South Summit Brasil, um dos maiores eventos internacionais de inovação e tecnologia. As obras começaram nesta terça-feira.

O evento acontece nos dias 29, 30 e 31 de março, nos galpões A4, A5 e A6. Na primeira etapa da obra, serão feitos o telhado e revisão e pintura dos portões. O projeto ainda terá etapa de limpeza e instalação de infraestrutura.

Esta é a primeira vez que o South Summit acontece totalmente fora da Europa. A escolha de Porto Alegre ocorreu por conta da inovação com grandes parques tecnológicos, além de contar com mais de mil startups. Em Porto Alegre, o evento deve impactar cerca de 20 mil pessoas, com mais de 300 palestrantes.

O prefeito Sebastião Melo, e o vice, Ricardo Gomes, estiveram presentes para conferir o início das obras e agradecer as parcerias privadas, que estão viabilizando as novas estruturas no local. "Muito importante a sinergia que está acontecendo na cidade para que esse evento ocorra, fomentando a inovação e o desenvolvimento", afirmou Melo.

O coordenador geral do South Summit Brasil, Thiago Ribeiro, afirmou que Porto Alegre terá um evento memorável. “Teremos um armazém como palco central, onde acontecerão as palestras, um pavilhão como market place, onde as marcas estarão reunidas, e o outro para apresentar startups ao público”, explica.