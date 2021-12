Empresas manifestam interesse no restauro da fachada do Mercado Público de Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre publicou, nesta terça-feira, no Diário Oficial da cidade, a lista das empresas interessadas no restauro da fachada do Mercado Público da Capital. As empresas Marsou engenharia, Prosperare Construções e Rumo Engenharia entregaram documentação na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) nessa segunda-feira. A análise documental foi realizada no mesmo dia, declarando a Prosperare inabilitada no quesito qualificação técnica. Senão houver recurso, as propostas das licitantes serão abertas no dia 17.

O secretário André Barbosa destaca a prioridade da revitalização do Mercado Público para a gestão. "Acreditamos que a celeridade na licitação para a pintura externa e restauro ajudará a entregar o Mercado mais bonito ainda em 2022, ano dos 250 anos da Cidade. Além disso, o segundo piso estará funcionando até março, como determinou o prefeito Sebastião Melo", disse.

O projeto consiste na recuperação e pintura das paredes externas do Mercado, respeitando os projetos e memoriais descritivos. O prazo de execução é de sete meses a contar da ordem de início de obras. As tintas foram doadas ao município pela Suvinil, por meio de chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias, em junho de 2021. Após análises e realização de testes de tonalidade, a empresa constatou que a cor original poderá ser mantida.

A diretora de Licitações e Contratos da Smap, Letícia Cezarotto, acredita que o sucesso na nova licitação se deu especialmente pela alteração na qualificação técnica. “Passamos a exigir somente atestado de execução de serviços de pintura para habilitação e exigiremos como condição para assinatura do contrato a apresentação de um responsável com acervo técnico em prédios tombados/ históricos. Com isso, tivemos três licitantes”, explica.

Além da recuperação e pintura da fachada externa do Mercado, haverá a reabertura do segundo andar e a contratação de empresa especializada em administração predial para gerir o local. A receita proveniente dos aluguéis deverá ser utilizada na manutenção do próprio espaço e em melhorias estruturais. Estão previstas, também, a substituição dos deques e a reativação do chafariz do Largo Glênio Peres.