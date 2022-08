Encontrado corpo de homem que desapareceu em arroio em Porto Alegre

publicidade

Após algumas horas de buscas, a Defesa Civil confirmou na manhã desta terça-feira que o corpo de Dener Hernandes Silva, de 45 anos, foi encontrado próximo ao Anfiteatro Por-do-sol. Ele estava desaparecido desde essa segunda-feira depois de resgatar os enteados no bairro Aparício Borges durante o temporal que atingiu Porto Alegre.

Silva havia desaparecido na rua da Represa, nas águas do arroio, depois de resgatar três enteados: um menino de 16 anos, e duas meninas, com 11 e oito anos. Antes do corpo ser encontrado, a sogra dele, Júlia Adams da Luz, relatou ao Correio do Povo que a principal preocupação do genro era com as crianças. "Eles moram atrás de casa e ele disse para sairmos. Ele não sabia lidar com a água e percebeu que não iria vencer a força da correnteza", disse.

Com profunda tristeza fui informado do falecimento do morador desaparecido após atuar no salvamento de outras pessoas no temporal. O corpo foi localizado perto do Anfiteatro Por-do-sol. A equipe da Fasc está na companhia da família para prestar todo o suporte necessário. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) August 16, 2022

É com muito pesar que informamos o falecimento do rapaz que estava desaparecido desde ontem durante o temporal. O corpo foi localizado próximo ao Anfiteatro Por-do-sol. Nossos sentimentos a todos da família 😞 — Defesa Civil Porto Alegre (@defesacivilpoa) August 16, 2022

O temporal dessa segunda-feira diversos estragos na Capital. Equipes de manejo arbóreo da Secretaria de Serviços Urbanos precisaram desobstruir diversas vias. Houve árvores e postes caídos em muitos pontos. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) registrou a interrupção de duas estações por falta de energia, mas que já retomaram a operação.

A chuva de granizo atingiu Porto Alegre durante a noite e foi registrada em locais como Centro, Azenha, Cidade Baixa, Humaitá, Menino Deus e Jardim Botânico. No Menino Deus, houve muitos pontos com alagamentos após o temporal. A prefeitura de Porto Alegre já distribuiu mais de 1,6 mil metros de lona para moradores das Ilhas que foram prejudicados pela tempestade.