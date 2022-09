Encontro em Porto Alegre capacita técnicos ambientais sobre limites de emissões

publicidade

Técnicos ambientais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão reunidos em Porto Alegre desde hoje no I Encontro Técnico Regional do Programa Despoluir 2022 – Sul. O evento, promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com a Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), é uma oportunidade de construir conhecimento relacionado às normas ambientais de emissões de gases causadores do efeito estufa, bem como boas práticas de inspeção de veículos movidos a diesel.

Hoje pela manhã, os cerca de 30 profissionais visualizaram em tempo real a aferição dos índices de um caminhão e um ônibus, por meio de um dispositivo chamado opacímetro, que avalia a densidade dos gases, e determina se ela atende às normas vigentes do respectivo fabricante. “Este treinamento qualifica os técnicos que estão na linha de frente deste controle. Esta é uma preocupação permanente do setor, com o meio ambiente, e visa também a saúde do trabalhador e do passageiro do transporte de carga”, avalia Gilberto da Costa Rodrigues, coordenador do Programa Despoluir da Fetransul.

Conforme ele, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, assinado em 2015, no qual os países se comprometeram em diminuir as emissões, e as tecnologias dos veículos, especialmente movidos a diesel, têm avançado no sentido de ampliar as restrições para a poluição ambiental. “Atualmente, os motores no país utilizam as normas Euro 5. Para o ano que vem, virá o Euro 6, que reduzirá ainda mais a emissão do CO2. Este treinamento vai nos qualificar e nivelar o conhecimento, de modo a prestar o melhor serviço, e de forma mais eficiente”, salienta.

O coordenador do Despoluir pela Federação das Empresas Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Adriano Jacomel, reforçou que o evento é uma maneira de eliminar dúvidas sobre o assunto e realizar ajustes operacionais. “Nossa gerência ambiental está trazendo novidades e também a possibilidade de os técnicos conversarem, para que cada um possa ajustar na sua região, para trabalhar de maneira mais correta”, afirma.

Amanhã, o encontro segue com a apresentação de um novo programa da CNT. Será um kit de medição da qualidade do diesel armazenado nos tanques próprios das empresas, que, ao longo do tempo, podem acumular impurezas, eventualmente gerando mais poluição. “Com esta capacitação, nós visamos aprimorar nossas atividades de campo, compartilhar novidades e trazer aprimoramentos das nossas tecnologias”, observa a gerente executiva ambiental da CNT, Erica Marcos.