Entrega antecipada: RS recebe 360 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta

publicidade

A nova remessa de doses de vacina contra a Covid-19 chegará nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. O lote com 360.950 doses de imunizantes teve seu envio antecipado e deve desembarcar pela manhã em Porto Alegre. No entanto, de acordo com a Secretario Estadual de Sáude (SES) ainda não há uma confirmação se já serão distribuídas no mesmo dia aos municípios.

Conforme a pasta estadual, com as 353.750 doses da AstraZeneca o plano é vacinar os idosos e atingir 100% da faixa etária dos 60 anos. Também será possível começar a vacinar as pessoas com comorbidades.

Também chegarão 7.200 doses da Coronavac, que serão destinadas para a aplicação da segunda dose. A aplicação da segunda dose em Porto Alegre está suspensa por falta de imunizantes.

Conforme a SES, faltam 40.470 doses da Coronavac para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam doses da remessa distribuída no dia 20 de março.

Veja Também