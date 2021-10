EPTC volta a ampliar horários do transporte coletivo em Porto Alegre

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) voltou a ampliar a oferta de horários de ônibus. As reduções, que foram feitas conforme a demanda da pandemia, vão aos poucos sendo reestabelecidas.

As novas tabelas e horários podem ser acessadas no site. Já a localização dos ônibus pode ser acmpanhada em tempo real na função GPS do aplicativo TRI.

Alterações a partir de domingo, 17:

Linha 165 Cohab - Ampliação de 20 viagens por dia, passando de 28 para 48. Primeira viagem saindo do bairro às 6h27 e último horário saindo do Centro às 22h27. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas ao longo do dia de 40 minutos.

Linha T1 - Ampliação de 14 viagens por dia, passando de 80 para 94 viagens, sendo 47 por sentido. Primeira viagem sentido Norte-Sul às 5h28 e primeira viagem sentido Sul-Norte às 5h50.

Alterações a partir de segunda-feira, 18:

Linha 659 Ingá - Ampliação de 24 viagens por dia, passando de 50 para 74 viagens, sendo 37 por sentido. Antecipação do horário de início da operação para 5h15. Ampliação do horário de funcionamento da linha com a última viagem saindo do Centro às 23h40.

Linha B02 Leopoldina / Aeroporto / Indústrias - Ampliação de oito viagens por dia, passando de 28 para 36 viagens. Antecipação do horário de início da operação para 5 horas. Ampliação do horário de funcionamento da linha com a última viagem saindo às 22 horas.

Linha B55 Protásio / Humaitá - Ampliação de três viagens por dia, passando de 44 para 47 viagens. Antecipação do horário de início da operação para 4h55. Ampliação do horário de funcionamento da linha com a última viagem saindo às 22h30.

Linha 665 Planalto / Sabará - Ampliação de 20 viagens por dia, passando de 56 para 76 viagens, sendo 38 por sentido. Antecipação do horário de início da operação para 5h40. Ampliação do horário de funcionamento da linha com a última viagem saindo do Centro às 23h05.

Linha B56 Passo das Pedras / Aeroporto - Ampliação de cinco viagens por dia, passando de 24 para 29 viagens. Antecipação do horário de início da operação para 6h10. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 22 minutos.

Linhas 656 Passo das Pedras / Fapa e 756 Passo das Pedras / Sertório - Ampliação de seis viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 84 para 90 viagens. Ampliação do horário de funcionamento da linha com a última viagem saindo do Centro às 23h45

Linhas 662 Rubem Berta e 862 Rubem Berta / Cairu - Ampliação de quatro viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 130 para 134 viagens. Primeira viagem saindo do bairro às 4h40min e último horário saindo do Centro à 0h.

Linha T1 - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 179 para 181 viagens, sendo 89 no sentido Norte-Sul e 92 no sentido Sul-Norte. Primeira viagem sentido Norte-Sul às 5h20 e primeira viagem sentido Sul-Norte às 5h15. Última viagem à 0h45 em ambos os sentidos.

Linha T2 - Ampliação de oito viagens por dia, passando de 117 para 125 viagens, sendo 61 no sentido Norte-Sul e 64 no sentido Sul-Norte. Primeira viagem no sentido Norte-Sul às 5h35 e primeira viagem sentido Sul-Norte às 5h20. Última viagem à 0h45 em ambos os sentidos.

Linha T4 - Ampliação de nove viagens por dia, passando de 165 para 174 viagens, sendo 83 no sentido Norte-Sul e 91 no sentido Sul-Norte. Primeira viagem às 5h20 em ambos os sentidos. Última viagem à 0h45 em ambos os sentidos.

Linha T7 Nilo / Praia de Belas - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 148 para 150 viagens, sendo 77 no sentido Norte-Sul e 73 no sentido Sul-Norte. Primeira viagem sentido Norte-Sul às 5h40 e primeira viagem sentido Sul-Norte às 5h55. Última viagem à 0h45 em ambos os sentidos.