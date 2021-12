Espetáculo de luzes marca a campanha de final de ano do Banrisul

publicidade

Com um show de luzes, o Banrisul lançou, na noite desta segunda-feira, 20, o “Espetáculo de Luz”, que marca a campanha de final de ano e visa à proximidade dos clientes com o banco. A cerimônia, realizada em frente a sede do Banrisul, na praça da Alfândega, no Centro Histórico, reuniu centenas de pessoas que pararam para assistir a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, na abertura do evento.

O momento marcante do evento aconteceu por volta das 20h, quando teve início o Espetáculo de Luz. Os olhares das pessoas presentes na praça da Alfândega se direcionaram para a fachada da agência Central do prédio do Banrisul, onde foram projetadas imagens da campanha institucional de final de ano do Banrisul e realizado um show de luzes multicoloridas. A apresentação das imagens com o vídeo da campanha do Banrisul foi acompanhada também por muitas pessoas nas janelas de prédios próximos e ruas adjacentes.

“É muito bom poder assistir de graça e ao ar livre um show da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Além disso fomos presenteados com esse espetáculo de luzes”, afirmou o garçom Marcos de Lima Flores, de 47 anos, que contou que estava indo para casa, mas parou para assistir o show.

De acordo com a superintendente de Marketing do Banrisul, Vannice Ramos, o evento teve como objetivo levar uma mensagem de esperança às pessoas que passaram dificuldades durante à pandemia. “Depois de quase dois anos podemos trazer essa mensagem com essa belíssima apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que é patrocinada pelo banco, além de proporcionar imagens da nossa campanha de final de ano”, ressaltou Vannice.

“É um grande prazer poder proporcionar aos porto-alegrenses esse evento tão bacana, com a apresentação da Orquestra Jovem e a novidade da iluminação do nosso prédio, que tem como finalidade alegrar a cidade e trazer uma mensagem de feliz natal e um ano novo muito mais alegre e tranquilo, com bastante amor entre as pessoas”, disse o vice-presidente do Banrisul, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior.

As imagens da campanha destacaram as funcionalidades tecnológicas do Banrisul, como o aplicativo Banrisul Digital e a pulseira de pagamentos por aproximação BanriFast. Além disso, a campanha mostrou, ainda, a participação da judoca Ketleyn Quadros, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, do maestro Evandro Matté e músicos da Ospa.