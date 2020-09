Estátua do Laçador em Porto Alegre ganha máscara contra a Covid-19

publicidade

O Monumento ao Laçador, localizada ao lado da BR 116, na zona Norte de Porto Alegre, ganhou nesse domingo uma máscara de proteção facial, item usado para evitar a contaminação contra a Covid-19. A responsável pelo ato é a costureira Samanta Almeida, de 34 anos, que foi desafiada no dia 7 deste mês pelo médico João Batista Pires a colocar o adereço no monumento.

Em entrevista à reportagem do Correio do Povo, Samanta Almeida contou que foi preciso a autorização da Secretaria Municipal de Cultura para a colocação da máscara no monumento. ‘Eles foram super queridos”, recordou. Além disso, Samanta disse que também foi preciso mobilizar uma empresa de içamento para alcançar o rosto da estátua. “Colocamos no domingo pela manhã”, frisou. “Ela vai ficar por 60 dias”, revelou. A máscara tem 38 cm de altura por 46 cm de comprimento, sendo feita de tecido cirúrgico, totalmente de algodão, de cor azulada.

Samanta Almeida explicou que o objetivo da intervenção artística é conscientizar as pessoas sobre o uso da máscara durante a pandemia do novo coronavírus. “Colocando no Laçador, como figura importante do gaúcho, é uma forma de dizer: pô, até o Laçador está usando, então tem que usar e se prevenir…”, disse. “Todas as estátuas do mundo estão usando”, observou. “Esperemo que as pessoas se conscientizem de que é necessário e terá que ter um hábito que vamos ter de criar….botou é´para fora de casa, tem que colocar a máscara”, desejou. “Acho que vai dar certo e as pessoas vão se conscientizar”, enfatizou.

Nesse domingo, o Rio Grande do Sul registrou mais 717 casos e 13 óbitos relacionados à Covid-19. As mortes reportadas mais recentemente ocorreram entre quinta-feira e ontem, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Oficialmente, total de óbitos sobe, com isso, para 4.384. Em Porto Alegre, morreram ao menos 925 pessoas.

Com 315 pacientes confirmados com o novo coronavírus em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais de Porto Alegre, a semana se inicia com alta de 5% das internações em relação a sexta-feira, quando havia 300 casos confirmados nas UTIs.