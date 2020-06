Estados Unidos entrega primeira remessa de 200 respiradores ao Brasil

publicidade

O governo dos Estados Unidos (EUA), por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), entregou o primeiro carregamento de 200 ventiladores pulmonares, novos e de última geração para apoiar o Brasil na luta contra a Covid-19. A doação, conforme a Embaixada dos Estados Unidos, demonstra o compromisso do presidente Trump em entregar esse recurso extremamente necessários para a resposta imediata do Brasil à pandemia. A previsão é de que o governo dos EUA realize a doação de 1 mil respiradores no total.

Os ventiladores, produzidos nos EUA, são avaliados em mais de US$ 2,5 milhões e trazem tecnologia de ponta e sob demanda. São compactos e de fácil manuseio e darão ao Brasil a flexibilidade necessária para tratar os indivíduos afetados pelo vírus, um recurso que pode ser vital para pacientes cujos pulmões não estejam funcionando adequadamente apesar de receberem oxigenação adicional.

Além disso, a Usaid está financiando um pacote customizado de suporte técnico com garantia, acessórios como equipamento de monitoramento, tubos e filtros. Essa doação se soma aos mais de US$ 12 milhões que o governo dos EUA já doou ao Brasil para a resposta à pandemia, e os aproximadamente US$ 40,5 milhões de empresas norte-americanas instaladas no país.

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd C. Chapman destacou a iniciativa. “Estamos realmente satisfeitos de ver a primeira leva dos 1 mil ventiladores prometidos ao Brasil pelo presidente Trump. Estamos trabalhando com o Ministério da Saúde para garantir que os ventiladores sejam rapidamente incorporados ao sistema de saúde do Brasil e possam ajudar os brasileiros que mais necessitam”, afirmou.

A entrega da primeira remessa de respiradores foi realizada oficialmente em uma cerimônia virtual que contou com a presença do embaixador dos EUA, Todd C. Chapman, do chefe de gabinete da Usaid, William Steiger, do secretário executivo e vice-ministro do Ministério da Saúde, Elcio Franco e do secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli. O diretor da Usaid no Brasil, Ted Gehr, foi o mestre de cerimônias.

O chefe de gabinete da Usaid, William Steiger, explicou que o Brasil e os EUA têm uma longa história de cooperação e que, por isso, seguem juntos para enfrentar a ameaça da Covid-19. “Essa entrega virtual simboliza o nosso compromisso forte com o governo e povo brasileiro. Esses ventiladores ajudarão os profissionais de saúde do Brasil a tratar os pacientes mais críticos e essa é apenas a mais recente colaboração na história da amizade entre os nossos países”, afirmou.

Conforme Steiger, nos últimos 20 anos, os EUA participou de uma série de cooperações com o Brasil, com apoio financeiro no valor de US$ 600 milhões, incluindo mais de US$ 100 milhões em programas de saúde. “A Usaid tem orgulho profundo de ter feito parte desses esforços e estamos aqui outra vez para colaborar nessa pandemia global. Vamos combater essa pandemia no Brasil e no mundo”, assinalou.

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd C. Chapman, reiterou que a Covid-19 é um desafio para o mundo e que todos estão em busca da cura, de tratamentos e formas de cuidar dos pacientes e da população mais vulnerável. “Estou orgulhoso de nossos dois países por estarem unidos na busca de soluções e nessa semana cumprindo com o compromisso do presidente Trump feito com o presidente Bolsonaro”, destacou, referindo-se à entrega dos ventiladores. Conforme Chapman, é um esforço que está sendo feito em conjunto.

“E esse apoio para combater e mitigar os efeitos desse inimigo invisível, que é o novo coronavírus, vai continuar se expandindo. Estamos trabalhando juntos, como aliados, buscando soluções e vamos continuar nesse esforço, estes ventiladores pulmonares são parte dessa solução e estou orgulhoso de representar o povo dos EUA nessa entrega para ajudar a salvar vidas brasileiras”, declarou. Chapman ainda ressaltou que, apesar de não haver uma previsão para a entrega dos próximos 800 respiradores, isso deve acontecer “o mais rápido possível”.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, representou o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, na cerimônia virtual. A doação por parte dos EUA, conforme Franco, é fruto do bom relacionamento que vem sendo construído pelo presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump. Além disso, ele agradeceu a ajuda dos EUA nesse momento difícil da pandemia e destacou que o Ministério da Saúde fez “um importante esforço institucional” para que a entrada do primeiro lote de respiradores no País fosse facilitada ao máximo.

“Vamos vencer a guerra contra a Covid-19. Os EUA também podem contar sempre com o apoio do Brasil, nossa relação cada vez mais estratégica será um ativo importante para superarmos esse desafio comum, obrigado mais uma vez”, enfatizou Franco.

Ao final da cerimônia, quando questionado sobre a destinação dos respiradores, Franco assinalou que o Ministério da Saúde está elaborando constantemente um plano logístico para fazer essas distribuições de acordo com as necessidades de estados e municípios que mais precisam, mas não informou quais seriam.

O secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Norberto Moretti, agradeceu ao governo dos EUA pela decisão de doar um número importante de aparelhos “que são absolutamente necessários e literalmente vitais”.

“Os brasileiros que vão se beneficiar desses aparelhos saberão reconhecer a solidariedade manifestada pelo governo dos EUA nesse momento de necessidade”, declarou. Esse gesto, de acordo com Moretti, é uma demonstração da firmeza da parceria duplamente benéfica entre os dois países.