"Estou com medo de entrar em casa para dormir", diz moradora de bairro atingido por gás tóxico em SP

"No momento a gente sentia um ardor e queimava muito. De repente, começava a asfixiar", afirmou uma moradora de um dos cinco bairros afetados por um vazamento de gás tóxico na cidade de Pontal, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (5).

No total, uma mulher morreu e 18 pessoas precisaram receber atendimento médico. As vítimas foram distribuídas entre o Hospital das Clínicas, Santa Casa e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em São Paulo. Uma delas precisou ser entubada. Segundo a prefeitura, cerca de 1.000 moradores tiveram de deixar o local por conta do forte cheiro.

Uma outra moradora afirmou ao Balanço Geral, da Record TV, que está com medo de entrar em casa para dormir porque o cheiro forte do gás ainda está nas moradias.

Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), não foram encontradas atividades que pudessem ter originado a contaminação até o momento. O órgão permanece no local investigando a provável causa da emissão de gases e monitorando a região.

Ainda não se sabe exatamente qual material causou a contaminação. No período da manhã, o Ginásio de Esportes Adib Damião foi posto à disposição da população afetada pela nuvem de gás.

