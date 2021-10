Estradas tem movimento intenso de retorno do feriado no RS

publicidade

O retorno do feriado prolongado do Dia das Crianças foi de movimento acentuado nas estradas gaúchas, no final da tarde desta terça-feira. De acordo com CCR ViaSul, empresa que administra rodovias no Estado, por volta das 18h, a BR 290 (Freeway) registrou 65 veículos por minuto no pedágio de Gravataí, vindos das praias do Litoral Norte do RS e de Santa Catarina.

A BR 101 também apresentou grande fluxo de veículos de Torres até Osório. Na BR 116, o trânsito esteve intenso nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas, no sentido interior/Capital. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o fluxo de carros foi grande na ERS 030, na ERS 389, a Estrada do Mar, e na ERS 486, a Rota do Sol.

A Estação Rodoviária de Porto Alegre também registrou movimento intenso de passageiros no retorno do feriadão na tarde desta terça-feira.