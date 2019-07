Estragos da chuva deixam 260 desabrigados no Rio Grande do Sul

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 260, o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas por conta de danos das chuvas. Conforme boletim, divulgado às 17h desta sexta-feira, são 252 desalojados e oito desabrigados em três municípios.

São Gabriel foi a cidade mais atingida. A cheia do rio Vacacaí, que está 7,5 metros acima do normal e ainda se eleva, causou danos em seis bairros, atingindo 70 residências. Conforme a Defesa Civil, só o município tem 240 pessoas desalojadas. Ajuda da Defesa Civil para as vítimas, com cobertores e alimentação, deve ser entregue na manhã deste sábado.

O deslizamento de uma encosta, em Santa Cruz do Sul, destruiu casas. Pelo menos oito pessoas ficaram desabrigadas. Estância Velha, por sua vez, teve três residências com danos e 12 desalojados.