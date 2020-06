Estreia de cine drive-in em Porto Alegre remete a clima retrô

publicidade

Clima retrô com gostinho contemporâneo na estreia do Cine Drive-in, na noite desta quinta-feira, no estacionamento da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), em frente ao Anfiteatro Pôr do Sol, na Orla do Guaíba. Cem automóveis garantiram lotação máxima para a sessão que transmitiu “Meia Noite em Paris”, de Woody Allen, e depois, o clássico francês "A Bela da Tarde”, de Luis Buñuel.

Tudo dentro do protocolo de prevenção da Covid-19. Os espectadores usando máscaras, mesmo dentro dos veículos, que mantinham distanciamento de dois metros entre si. Apreciadora do bom cinema, a professora Jaqueline Souza não pensou duas vezes antes de comprar o ingresso. "Adorei a iniciativa. Já nem gosto de shopping center, estamos há três meses dentro de casa. Gostei da programação", contou, momentos antes de curtir a obra de Woody Allen, que também trata de nostalgia.

Jaqueline convidou a prima, Andréia Teixeira, que faz aniversário nos próximos dias, para a sessão de cinema: "Ganhei de presente e achei ótimo. Tomara que o drive-in continue mesmo depois da pandemia".

O casal de empresários Roberta Duah e Diego Schimitt também aprovou a ideia. "Iniciativa maravilhosa, tudo a ver com o momento que passamos", disse ela. Entre os cuidados para evitar problemas com o novo coronavírus, os espectadores só podiam sair dos carros para ir ao banheiro.

Em meio a todo o clima retrô, os pedidos de alimentos e bebidas, no entanto, somente puderam ser feitos por WhatsApp.

Programação até 21 de junho

A seleção dos filmes foi realizada pela curadoria de experiências Lora, liderada por Manuela Fetter. A produtora foi responsável pelas bem-sucedidas sessões de cinema na Escadaria no Viaduto da Borges, na Travessa dos Venezianos e na Orla do Guaíba, em janeiro, dentro da programação do 21º Porto Verão Alegre. Manuela diz que a escolha foi por filmes que marcaram época.

Nesta sexta-feira, Hoje, tem La La Land: Cantando Estações (2016), 19h, e A Primeira Noite de um Homem (1967), às 22h. Neste sábado, às 18h30min, é a vez de "Turma da Mônica: Laços" (2019) e, às 21h30min, "Bacurau" (2019). Já no domingo, às 18h30min, "Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) - O Filme" (2017) e, às 21h30min, "Que Horas Ela Volta?" (2015). O Cine Drive-in está previsto até o dia 21 de junho, com ingressos entre R$ 60,00 e R$ 120,00.