Estruturas de Porto Alegre acolheram 526 pessoas em vulnerabilidade nesta sexta-feira

Um total de 526 pessoas em situação de rua em Porto Alegre passaram a noite de quinta-feira nos locais de abrigo disponibilizados pela prefeitura, segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Desde o início da força-tarefa emergencial montada pela prefeitura para atender essa população nos dias de frio, 1.549 pessoas foram acolhidas.

Com o reforço das paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre, muitos preferiram ficar em seus territórios. Segundo a equipe de abordagem da Fasc, 46 pernoitaram em seis igrejas: Nossa Senhora Aparecida Restinga, Santa Terezinha, São Carlos, Santo Antônio do Partenon e Catedral Metropolitana.

Com as igrejas abertas, diminuiu a procura no ginásio Gigantinho, no bairro Menino Deus, que recebeu 74 pessoas na noite de ontem. Os albergues tiveram 202 ocupantes e as pousadas conveniadas, 204.

Na manhã de sexta-feira, o grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social permaneceu no ginásio do Internacional. Cinco moradores de rua que estavam dormindo no ginásio tiveram a companhia de cães. Eles foram levados ao ginásio do Internacional por conta do frio e da queda na temperatura.

Porto Alegre registrou nesta sexta-feira uma temperatura mínima de cinco graus. Além do frio, quem necessitou sair cedo para trabalhar enfrentou um vento que ajudou a reduzir ainda mais a sensação térmica. Nas ruas da Capital, todo mundo estava bem agasalhado.

Na manhã de sexta-feira, um café foi oferecido as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cinco pessoas acordaram cedo porque foram selecionados para entrevistas de emprego. A presidente da Fasc, Cátia Lara Martins, disse que servidores da instituição seguem fazendo busca ativa na cidade por demais pessoas em situação de rua. "A estrutura do ginásio está a disposição do Município até sábado".

A força-tarefa montada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, envolve secretarias e sociedade para ampliar a estrutura da Operação Inverno, com acolhimento extraordinário no Gigantinho e outros espaços.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, destacou o apoio da sociedade. “Com o reforço das paróquias disponibilizadas pela arquidiocese, ampliamos as vagas para acolhimento noturno regionalizado. Muitos desses usuários preferem permanecer em seus territórios. O volume de doações é fantástico, agradecemos muito essa mobilização”, afirmou.

A abordagem social é feita por 12 equipes Fasc que percorrem todas as regiões da cidade até 21h. Após, quatro equipes seguem até as 2h oferecendo um dos locais de acolhimento para quem está em situação de vulnerabilidade. As equipes dos três Centros Pop oferecem oficinas e fazem rodas de conversa para os usuários que permanecem durante o dia no Gigantinho.

Já a equipe do consultório de rua da Secretaria Municipal de Saúde atende os usuários que permanecem no Gigantinho. A Cruz Vermelha e SOS Unimed dão apoio voluntário. O Sine Municipal faz cadastros das pessoas que estão no ginásio colorado para encaminhamento para entrevistas de emprego.

Doações

Doações de agasalhos e cobertores podem ser feitas através do Movimento Poa que Doa, programa social coordenado pelo Gabinete da Primeira-dama do Município de Porto Alegre, que reúne as campanhas do agasalho e do alimento 2021.

O objetivo é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os donativos podem ser entregues em 17 pontos de coleta espalhados pela cidade e em drive-thrus de vacinação.