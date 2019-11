Estudantes de Turismo fixam flores e poesias em placas de trânsito em Porto Alegre

publicidade

A rua dos Andradas, no Centro de Porto Alegre, uma das vias mais tradicionais da cidade, recebeu nesta terça-feira uma ação dos estudantes do curso de Turismo do IPA. Os alunos da disciplina de Tópicos Especiais colocaram dois vasos com flores e uma poesia na placa de sinalização Rota de Pedestres localizada quase na esquina da rua Caldas Júnior. A atividade dos estudantes chamou a atenção de quem passava pela rua dos Andradas. Eles colocaram a poesia: "A amizade é um amor que nunca morre" de autoria de Mario Quintana.

A professora Fernanda Costa da Silva, que orientou o trabalho dos alunos Gabriela Pereira, Luis Gustavo Forato, Laura Irigoyen e Liliana Lopes presentes na ação, disse que a iniciativa faz parte do projeto de conclusão de curso e consiste em realizar intervenções temporárias na cidade e que resulte também em uma atenção para os moradores e para os turistas. "Mesmo que seja algo muito singelo e pequeno, queremos melhorar a qualidade de vida e a interação das pessoas no espaço público", ressaltou.

Segundo Fernanda Silva, os estudantes optaram pelas placas de sinalização do Centro Histórico porque a proposta era unir a ideia de caminhar pela cidade e fazer uma conexão com o turismo. Mais dez pontos no Centro de Porto Alegre receberam as flores e os poemas.

Os potes foram fixados nos suportes das placas, sem prejuízos às informações turísticas expostas nos equipamentos, e disponibilizados para serem levados pela população. A iniciativa dos alunos do curso de Turismo do IPA conta com apoio da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) e da Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).



Alunos de Turismo do IPA distribuíram flores e poesias pela Rota dos Pedestres em Porto Alegre - Foto: Guilherme Testa

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, disse que ação fica merece todo o apoio do poder público especialmente em uma época de tantas brigas e intolerância nas redes sociais. "Estamos deixando de lado uma coisa bacana da humanidade que é a cultura, principalmente a literatura e a poesia", ressaltou.

Fabio Berwanger afirmou que a área de trânsito tem a preocupação permanente em também procurar humanizar as relações na mobilidade urbana. "A iniciativa dos estudantes de turismo, além de não trazer qualquer tipo de prejuízo à sinalização, envolve a beleza das flores e da poesia. E, neste caso, sempre é bom lembrar o poeta Mário Quintana", acrescentou.

De acordo com a professora Fernanda Costa da Silva, o espaço público se tornará mais acolhedor, de uma forma simples, provendo a integração dos pedestres com as ruas e os pontos de turismo escolhidos. Os potes com flores e poesias serão colocados nos próximos dias na escadaria da rua Duque de Caxias, na Praça da Alfândega, na Praça da Matriz, no Museu Júlio de Castilhos, no Teatro São Pedro, no Chalé da Praça XV, no Mercado Público, no viaduto Otávio Rocha e no prédio da prefeitura de Porto Alegre.