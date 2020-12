EUA compra 100 milhões de vacinas Pfizer/BioNTech

publicidade

Os Estados Unidos compraram 100 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 para serem entregues em julho - anunciou o Pentágono nesta quarta-feira (23). Com isso, o país eleva seu estoque para 400 milhões de doses, metade da Pfizer/BioNTech, metade da Moderna.

Isso permitirá vacinar 200 milhões de pessoas com as duas doses necessárias para obter imunidade. "Segundo os termos do acordo, a Pfizer entregará pelo menos 70 milhões de doses até 30 de junho de 2021, e o restante das 100 milhões de doses até 31 de julho", disse o Departamento da Defesa em um comunicado.

O acordo "também inclui opções para 400 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer", acrescenta a nota. Os Estados Unidos esperam imunizar 20 milhões de pessoas neste mês, dando prioridade aos residentes de lares para idosos e profissionais de saúde.

No domingo, um comitê de especialistas disse que as pessoas com 75 anos, ou mais, deveriam ser as próximas vacinadas junto com 30 milhões de "trabalhadores essenciais da linha de frente", incluindo professores, funcionários de supermercados e lojas congêneres e policiais.

